In Iran centrati 20mila edifici civili anche per “merito” dell’Ia

«Chiunque pensi che l’Ia risolverà magicamente la nebbia e gli attriti della guerra, sta mentendo», dicono gli esperti. Il bombardamento sulla scuola di Shajareh Tayyebeh in Iran è dovuto a un errore dell’esercito americano: anni fa, la tecnologia aveva inserito l’edificio nella lista degli obiettivi da colpire. Ma l’Ia non se n’era accorta

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L’aver bombardato la scuola elementare di Shajareh Tayyebeh nella città di Minab è stato un errore evitabile. La morte di 175 iraniani, per lo più bambine, è dovuta molto probabilmente a un calcolo di valutazione sbagliato da parte dell’esercito americano. Quello che era un edificio scolastico è stato scambiato per un obiettivo militare legittimo: una fabbrica o forse un deposito di armi. Era stato inserito anni fa nella lista dei target da colpire, in quanto sorgeva a fianco a una struttura del