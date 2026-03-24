il punto di vista israeliano

Netanyahu spiazzato dal caos di Trump: «Ha perso il controllo della situazione»

Davide Lerner
24 marzo 2026 • 20:00

La perplessità del presidente israeliano sull’inversione a U del presidente americano, passato dall’ultimatum di 48 ore per la riapertura di Hormuz all’annuncio di inizio settimana su presunte «conversazioni buone e costruttive» con Teheran

L’inversione a U sull’orlo del precipizio di Donald Trump – che è passato dall’ultimatum di 48 ore per la riapertura di Hormuz all’annuncio di inizio settimana su presunte «conversazioni buone e costruttive» con la controparte iraniana – è accolta con perplessità dai partner israeliani. Tutti i segnali fanno pensare Benjamin Netanyahu sia stato colto di sorpresa: dopo gli iniziali silenzi, ha dichiarato che «il nostro amico Trump scorge un’opportunità di capitalizzare le vittorie militari con un

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Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 