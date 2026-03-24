Netanyahu spiazzato dal caos di Trump: «Ha perso il controllo della situazione»

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L’inversione a U sull’orlo del precipizio di Donald Trump – che è passato dall’ultimatum di 48 ore per la riapertura di Hormuz all’annuncio di inizio settimana su presunte «conversazioni buone e costruttive» con la controparte iraniana – è accolta con perplessità dai partner israeliani. Tutti i segnali fanno pensare Benjamin Netanyahu sia stato colto di sorpresa: dopo gli iniziali silenzi, ha dichiarato che «il nostro amico Trump scorge un’opportunità di capitalizzare le vittorie militari con un