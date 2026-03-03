Israele invade il Libano e martella l’Iran. La guerra è fuori controllo

true false

Come l'Iran, brucia il paese dei cedri: gli stivali israeliani stanno adesso avanzando sul suolo meridionale libanese per creare una «posizione di difesa avanzata rafforzata». L'Idf ha annunciato di star conducendo «attacchi mirati simultanei contro obiettivi militari a Teheran e Beirut» e che le forze della 91esima divisione sono operative «per sventare minacce e impedire tentativi di infiltrazione territorio israeliano» nel sud del Libano – il cui esercito ha battuto in ritirata dalle postazio