Nell’ospedale al Shifa di Gaza City non funziona più nulla. Secondo il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Ghebreyesus intorno alla struttura ci sono «costanti spari e bombardamenti» che hanno «esacerbato circostanze già critiche. Al Shifa «non funziona più come ospedale».

Per il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, ci sono almeno duemila persone all’interno della struttura. Tra questi ci sono pazienti, personale medico e cittadini sfollati in cerca di un riparo. Per i dottori sono soprattutto a rischio le vite di 36 neonati prematuri che nel fine settimana sono stati staccati dalle incubatrici dato che nell’ospedale non c’è corrente elettrica e carburante.

Le forze armate israeliane hanno diffuso un video di soldati mentre lasciano 15 taniche di carburante sul ciglio di una strada vicino all’ospedale e hanno accusato Hamas di impedire che venissero prelevate. Tuttavia, i medici sostengono che fornirebbero energia sufficiente soltanto per un’ora.

Nel fine settimana, la La Mezzaluna Rossa aveva confermato la chiusura dell’ospedale al Quds di Gaza City perché rimasto senza carburante. Aveva in cura cinquecento pazienti.

Da giorni la comunità internazionale sta accusando Israele di colpire infrastrutture civili e sensibili come cliniche, scuole, ospedali e campi profughi. Tel Aviv si difende affermando che Hamas usa i civili come scudi umani e che all’interno delle strutture colpite aveva creato avamposti militari.

Le parole del presidente Herzog

«Lo neghiamo totalmente, c’è molta propaganda da parte di Hamas. A Shifa c’è l’elettricità, tutto funziona», ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog smentendo quanto dichiarato dal personale dell’ospedale di Gaza in un’intervista alla Bbc.

«Naturalmente ascoltiamo i nostri alleati, ma prima di tutto difendiamo noi stessi», ha detto, ribadendo che le operazioni militari israeliane su Gaza hanno rispettato «le regole del diritto umanitario internazionale», dato che i civili sono stati allertati per le evacuazioni.

