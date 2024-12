Human Rights Watch (Hrw) ha dichiarato che Israele sta intenzionalmente privando i civili palestinesi della Striscia di Gaza di un adeguato accesso all'acqua, "molto probabilmente causando migliaia di morti". Secondo l'ong, le autorità israeliane sono "responsabili del crimine contro l'umanita' di sterminio e di atti di genocidio". "Il tipo di condotta, unito alle dichiarazioni che suggeriscono che alcuni funzionari israeliani desidererebbero distruggere i palestinesi di Gaza, potrebbe costituire crimine di genocidio", ha aggiunto Hrw. "L'acqua è essenziale per la vita umana, eppure per oltre un anno il governo israeliano ha deliberatamente negato ai palestinesi di Gaza il minimo indispensabile di cui hanno bisogno per sopravvivere", ha affermato Tirana Hassan, direttrice esecutiva di Hrw. "Questa non è solo negligenza; è una politica calcolata di privazione che ha portato alla morte di migliaia di persone per disidratazione e malattie", ha proseguito. Israele, da parte sua, ha respinto le accuse. "Human Rights Watch sta ancora una volta diffondendo le sue sanguinose diffamazioni per promuovere la sua propaganda anti-Israele... Questo rapporto è pieno di bugie che sono spaventose anche se paragonate ai già bassi standard di Hrw", ha affermato il ministero degli Esteri in una nota.