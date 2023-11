Le operazioni dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza sono continuate nella notte. Alcuni testimoni, citati dai media internazionali, i soldati sarebbero a sud di Gaza City. Secondo l’esercito israeliano, nove militari israeliani sono rimasti uccisi negli attacchi di ieri. I media palestinesi riferiscono la morte di due palestinesi a Jenin, dove sarebbero stati arrestati alcuni dirigenti di al Fatah. Secondo Paltel – l’azienda palestinese di telecomunicazioni – c’è stata una nuova interruzione della linea telefonica e di internet.

Il Qatar avrebbe raggiunto un accordo con Egitto, Israele e Hamas, in coordinamento con gli Stati Uniti, per la liberazione di un numero imprecisato di ostaggi con doppia nazionalità o in gravi di condizioni di salute. Gli ostaggi verranno liberati tramite il valico di Rafah con l’Egitto, secondo i media panarabi che citano fonti vicine ai negoziati.

Quasi 90 palestinesi feriti e quasi 450 persone con doppia cittadinanza e stranieri hanno lasciato Gaza questa mattina per l’Egitto attraverso il valico di Rafah, dopo che le autorità egiziane ne hanno annunciato l'apertura per la prima volta al pubblico, come riporta un giornalista dell'Afp sul posto.

La giornata della rabbia

Continuano le accuse per gli attacchi ai campi profughi, e in particolare a Jabalia, nel nord nella Striscia, dove ci sarebbero stati una cinquantina di morti (anche se il bilancio effettivo è al momento impossibile). L'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira il campo per uccidere Ibrahim Biari, un importante comandante di Hamas. Fatah, ha annunciato per oggi una “giornata della rabbia” in risposta al bombardamento.

Secondo il New York Times, che cita un funzionario del dipartimento della Difesa, alcune forze statunitensi starebbero fornendo il loro supporto a Israele nell’individuazione ed eventualmente nell’evacuazione degli ostaggi.

© Riproduzione riservata