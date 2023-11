Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al Ansari, ha dichiarato che venerdì alle 7 scatterà il cessate il fuoco, mentre il rilascio degli ostaggi è previsto per il pomeriggio. Il ritardo sull’entrata in vigore aveva causato già i primi timori

L’inizio del cessate il fuoco è stabilito per venerdì alle 7 e il rilascio di 13 ostaggi è previsto per il pomeriggio. La notizia è confermata dal portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al Ansari. Per quanto riguarda il rilascio dei prigionieri palestinesi, al Ansari ha detto che non può essere rivelato il numero delle persone che verranno rilasciate ma ha detto: «L'accordo è reciproco, quindi ci aspettiamo che il rilascio avvenga anche da parte israeliana». Il portavoce ha aggiunto: «I criteri in base ai quali dare la priorità agli ostaggi sono puramente umanitari e il nostro obiettivo è quello di mettere le donne e i bambini fuori pericolo il più presto possibile».

L’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ricevuto la bozza iniziale dei primi 13 nomi di donne e bambini che saranno liberati venerdì. Per gli ostaggi restanti, le liste verranno fornite giorno per giorno.

Alla domanda sulle conseguenze di una possibile rottura dell’accordo, ha detto: «L’accordo prevede la completa cessazione delle ostilità entro quattro giorni. Quindi ovviamente qualsiasi ripresa delle ostilità di qualsiasi tipo costituirebbe una violazione».

L’accordo rinviato

L’entrata in vigore dell’accordo, prevista inizialmente per la mattina di giovedì, è slittata e a confermarlo è stato il capo dell’ufficio stampa del governo israeliano. Il ritardo ha subito suscitato i timori relativi ad un possibile passo indietro dei negoziati.

Un funzionario israeliano che si è occupato dei negoziati ha riferito al giornale israeliano Haaretz che lo stop è derivato da «necessità di risolvere le questioni amministrative, che sono in fase di risoluzione». Anche il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar ha confermato che i colloqui sugli ostaggi stavano «procedendo positivamente» grazie alla mediazione di Doha.

Se tutto il mondo ha valutato positivamente il raggiungimento di un accordo tra le due forze belligeranti, Ben Gvir, il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, ha ordinato a tutte le autorità carcerarie di interrompere i festeggiamenti dei prigionieri palestinesi per il rilascio. «Le mie istruzioni sono chiare: non devono esserci espressioni di gioia», ha detto il ministro esortando le forze di polizia ad utilizzare la forza per fermare le celebrazioni.

© Riproduzione riservata