A una settimana dall’incursione di Hamas, Israele prepara l’incursione su Gaza. Scontri anche nel Libano. La diplomazia internazionale è al lavoro per evitare l’escalation e la crisi umanitaria

È passata una settimana da quando Hamas ha lanciato il suo attacco brutale contro Israele. Nella notte fra venerdì e sabato ci sono stati diversi raid aerei nella Striscia di Gaza e l’esercito israeliano ha compiuto alcune incursioni mirate. La diplomazia internazionale è al lavoro per evitare un’escalation, mentre è scaduto il termine di 24 ore, dato ai civili per lasciare il nord di Gaza.

Il conflitto rischia di estendersi al Libano. Il vicecapo di Hezbollah, Naim Qassem, ha detto che la sua organizzazione è pronta a unirsi ad Hamas nello scontro con Israele. Secondo Haaretz, l’esercito israeliano avrebbe colpito alcune postazioni di Hezbollah nel sud del Libano, dopo aver abbattuto un drone. La notizia è stata confermata su X dall’esercito israeliano.

Sempre l’esercito israeliano afferma di aver ucciso un importante membro di Hamas e capo delle forza aeree, Murad Abu Murad, in un attacco sulla Striscia durante la notte. Alcuni terroristi sono stati uccisi mentre cercavano di entrare in Israele dal sud del Libano.

Josep Borrell, capo della diplomazia dell’Unione europea, ha detto che l’evacuazione di più di un milione di palestinesi dal nord di Gaza è impossibile: «Immaginare di poter spostare tante persone in 24 ore, in una situazione come quella di Gaza, può comportare solo una crisi umanitaria», ha detto.

Domani continua a seguire gli aggiornamenti, attraverso questo articolo che sarà costantemente aggiornato durante l’intera giornata.

Il video degli attacchi diffuso dalle Forze di difesa israeliane

© Riproduzione riservata