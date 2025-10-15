Asse Zelensky-Trump: missili Tomahawk e sanzioni per “piegare” la Russia

true false

Chiusa una crisi, è subito il turno di dedicarsi a un’altra. Appena messa insieme una pace traballante a Gaza, Donald Trump torna a occuparsi di Ucraina e venerdì 17 si prepara a ricevere a Washington Volodymyr Zelensky. È stato lo stesso segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, a menzionare esplicitamente il collegamento tra i due negoziati. «Speriamo di ottenere una pace come in Medio Oriente», ha detto Hegseth a Bruxelles, dove ha incontrato il “gruppo di contatto” dei paesi Nato che stanno