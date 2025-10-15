delegazione di kiev nella fabbrica delle armi a lungo raggio

Asse Zelensky-Trump: missili Tomahawk e sanzioni per “piegare” la Russia

Donald Trump e Volodymyr Zelensky lo scontro 23 settembre a New York
Davide Maria De Luca
15 ottobre 2025 • 19:36

Nuovo vertice tra i due leader. Sul tavolo anche misure contro la Cina. Hegseth: «Basta scrocconi, i paesi Nato devono spendere di più per le armi Usa»

Chiusa una crisi, è subito il turno di dedicarsi a un’altra. Appena messa insieme una pace traballante a Gaza, Donald Trump torna a occuparsi di Ucraina e venerdì 17 si prepara a ricevere a Washington Volodymyr Zelensky. È stato lo stesso segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, a menzionare esplicitamente il collegamento tra i due negoziati. «Speriamo di ottenere una pace come in Medio Oriente», ha detto Hegseth a Bruxelles, dove ha incontrato il “gruppo di contatto” dei paesi Nato che stanno

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.