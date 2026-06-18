una “kill zone” per far implodere le retrovie

L’Ucraina fa guerra alle autostrade. Dalla Crimea fino alla Russia

Vincenzo Leone
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18 giugno 2026 • 20:27

Attacchi mirati sulle principali arterie usate dai russi per spostare mezzi militari, soldati e rifornimenti: «È una kill zone strategica» per far implodere le manovre delle forze russe soprattutto con droni a medio e lungo raggio 

Attacchi sulla M-03 che collega Slovyansk a Bakhmut, sulla M-30 che collega Luhansk e Donetsk e sulla M-14, la strada che porta dalla Crimea fino in Russia. Nelle ultime settimane l'Ucraina sta facendo guerra alle autostrade, una serie di attacchi mirati con droni a medio raggio sulle strade utilizzate dall'esercito russo per spostare mezzi militari, soldati e rifornimenti. Una «kill zone logistica, in cui i droni rendono sempre più rischioso e difficile il movimento di uomini e materiali lungo

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Vincenzo Leone
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Vincenzo Leone

Giornalista, Video Producer. Laureato in Relazioni Internazionali Comparate a Ca’ Foscari. Scrivo di evoluzioni ed attività della Nato, scenari militari e intrecci tra politica estera, armamenti e media. Mi sono occupato di questi temi per Treccani, Vice News e Motherboard. Roma, un po' di tempo fa Venezia, quando si può Palermo.