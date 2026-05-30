Droni deviati e interferenze, la Russia usa la “guerra elettronica” contro Europa e Nato

Il centro nevralgico delle operazioni si troverebbe a Kaliningrad, l’exclave russa tra Polonia e Lituania. Le autorità lituane hanno detto a Reuters che Mosca avrebbe installato lì 36 antenne per lo spoofing e il disturbo di segnali radio. Nel 2025 le antenne erano solo tre
Un F-16 della Nato che abbatte con un missile un drone ucraino nei cieli dell'Estonia, un’allerta aerea che semina il panico in Lituania con il presidente portato in un bunker, due droni ucraini che finiscono in Lettonia, senza contare quello russo che ha colpito un condominio in Romania. Nelle ultime settimane, una nuova variabile preoccupa i comandanti delle stazioni radar che scandagliano il fianco Est della Nato al confine con la Russia. Mosca avrebbe intensificato le sue attività di “guerra