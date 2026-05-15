L’offensiva diplomatica di Zelensky. La Russia risponde con la morte e i droni

Da Berlino a Riad, passando per Romania e Turchia: il presidente ucraino sta costruendo una nuova rete di alleanze. L’analista Keir Giles: «Con i nuovi equilibri si sono fermati i tentativi di forzare l’Ucraina a negoziare una resa». Su Kiev 48 ore di attacchi russi, decine di vittime

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Volodymyr Zelensky arriva e riparte quasi sempre in giornata. Un atterraggio a sorpresa in Siria a bordo di un aereo di Stato turco, un nuovo piano per uno scudo aereo congiunto con gli alleati. Un accordo con Berlino per 4 miliardi di euro, un progetto per startup tedesche per produrre nuove armi e nuovi droni per l’esercito di Kiev, e la promessa di centinaia di missili per Patriot, dopo giorni di annunci di scorte al minimo. Tutto in due mesi, da quando a Washington l’attenzione è tutta sull’