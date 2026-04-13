Tra Mosca e Kiev è scontro anche nei simboli. E in Russia dilaga l’esoterismo

C’è un intero universo di oggetti, categorie, leggende, rituali che sostanziano quella che per entrambe le parti è una lotta tra Bene e Male. Dal 2021 le vendite dei tarocchi in Russia sono aumentate più di 7 volte. Nel 2024 sono stati venduti quasi 3 milioni di mazzi di carte da cartomanzia

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Non se ne parla mai, perché vista da fuori è una faccenda da alzata di sopracciglio. C’è però un elefante nella stanza della guerra in Ucraina: una questione che riguarda élite e popolo e che ha a che vedere con la dimensione irrazionale della posta in gioco. Sin dagli inizi, lo scontro tra Kiev e Mosca è vissuto di simboli. Da una parte il Tridente che risale alla dinastia dei Rjurikidi, in particolare alle monete di Vladimiro il Santo, gran principe che battezzò la Rus’ (X secolo, quando ancor