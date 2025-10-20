Trump smentisce sé stesso sulla resa. Zelensky: «Budapest? Vengo anch’io»

true false

«L’Ucraina può ancora vincere, non l’avrei detto in passato. Non credo ci riuscirà, ma le guerre sono molto strane, può succedere di tutto». Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è apparso dubbioso e contradditorio mentre ha riferito sulla situazione in Ucraina. Ma per Kiev, i messaggi che ha lanciato il leader della Casa Bianca sono abbastanza da generare qualche cauto ottimismo. «La fine della guerra è vicina, posso assicurarvelo», ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. S