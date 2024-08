«Voglio essere chiaro: la Russia non avrà mai successo in Ucraina e lo spirito del popolo ucraino non sarà mai spezzato». Queste le parole pronunciate in serata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo che l’esercito russo ha sferrato un vasto attacco in oltre 15 regioni ucraine colpendo anche l’area di Kiev. «Condanno con la massima fermezza la guerra della Russia contro l'Ucraina e le sue azioni volte a gettare l'Ucraina nell'oscurità», ha aggiunto Biden.

Ma nelle ultime ore gli attacchi aerei russi sul territorio ucraino non si sono fermati. L’esercito di Mosca ha attaccato, secondo quanto riferito dagli ucraini, con 60 droni di tipo Shahed e cinque missili da crociera Kh-101. Nel distretto di Kryvy Rih intorno a mezzanotte, un missile ha colpito un albergo e ha parzialmente distrutto l’edificio di quattro piani. Il governatore locale della regione di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, ha invece riferito di due morti in un attacco condotto con droni shahed. In mattinata sono stati lanciati allarmi aerei, soprattutto nel nord del paese.

La visita di Grossi

Nel frattempo, il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, visiterà oggi 27 agosto la centrale nucleare russa di Kursk per valutare la situazione, dopo il lancio di una controffensiva Ucraina a sorpresa nella regione.

In una dichiarazione ha affermato di voler «valutare in modo indipendente quello che sta accadendo» visitando l'impianto. «La sicurezza di tutte le centrali nucleari è una questione centrale e fondamentale per l'Aiea», ha aggiunto.

