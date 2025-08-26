Trump minaccia Putin di «conseguenze», ma intanto cerca un’intesa su gas e petrolio. Zelensky: «Mosca colpisce i nostri depositi in vista dell’inverno». A Kiev è scontro con i vicini. Orbán attacca e Varsavia minaccia il veto sull’ingresso nell’Ue

Lunedì, Donald Trump aveva minacciato ancora una volta «gravi conseguenze» se non ci sarà presto un incontro tra il presidente russo, Vladimir Putin, e il leader ucraino, Volodymyr Zelensky. Ma, mentre Trump agita lo spettro di sanzioni e dazi, dietro le quinte Usa e Russia ipotizzano future cooperazioni industriali, ha rivelato l’agenzia Reuters.

Come era stato ipotizzato da molti nelle scorse settimane, l’agenzia ha confermato che diplomatici americani e russi sono al lavoro per esplorare la possibilità di nuovi accordi in campo energetico. Trump e Putin ne avrebbero parlato anche durante l’incontro di due settimane fa. «La Casa Bianca voleva davvero un grosso accordo sugli investimenti energetici da poter sbandierare dopo il summit in Alaska», ha detto una fonte anonima a Reuters. Le discussioni fino a ora non hanno prodotto risultati concreti, ma i tentativi non sarebbero ancora esauriti.

Tra i temi discussi ci sarebbe il ritorno della società petrolifera americana Exxon nel progetto di estrazione e trasporto di idrocarburi Sakhalin-1, nell’omonimo arcipelago a nord del Giappone. Un altro è la possibile vendita di equipaggiamenti americani per la gestione del gas liquefatto russo, che avrebbe anche l’obiettivo secondario di allontanare i fornitori cinesi entrati nel settore dopo l’invasione. Secondo gli americani, queste offerte sono un modo per incentivare presso i russi la pace in Ucraina e per giustificare un futuro allentamento delle sanzioni.

Raffinerie in fiamme

Mentre Washington e Mosca discutono di una futura, e al momento ancora lontana, cooperazioni energetica, una parte del settore energetico russo sta andando letteralmente in fumo a causa dei bombardamenti ucraini. La nuova ondata di attacchi con droni di fabbricazione ucraina è iniziata ad agosto e, secondo le stime di Reuters, in poco più di tre settimane, gli ucraini hanno messo temporaneamente fuori uso il 17 per cento dell’intera capacità di raffinazione russa. Kiev rivendica che un solo mese di bombardamenti ha causato danni per 74 miliardi di dollari.

Già a luglio, prima dell’offensiva, il governo russo aveva imposto limitazioni all’esportazione di benzina e diesel, ma ora la situazione è peggiorata ulteriormente, con i prezzi del carburante che hanno raggiunto livelli record nella Russia orientale, mentre in Crimea e negli altri territori ucraini occupati si sono formate lunghe code di fronte ai distributori a causa della scarsità di benzina.

Al momento, le forniture di carburante all’esercito russo non risultano influenzate da questi attacchi anche perché molti veicoli militari utilizzano diesel, la cui produzione non è stata impattata in modo significativo.

Mosca, nel frattempo, è tornata a colpire i depositi di gas ucraino. «La Russia sta cercando di ostacolare i nostri preparativi per l’inverno colpendo le nostre infrastrutture energetiche», ha scritto su Telegram Zelensky. Entrambi i paesi avevano ridotto fin quasi ad azzerare i bombardamenti sulle reciproche reti energetiche nel corso degli ultimi mesi, quando le trattative diplomatiche si erano fatte più intense.

Scontro a ovest

È proprio a causa di questi attacchi che il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, ha accusato Zelensky di «ricatti e minacce» promettendo «conseguenze a lungo termine» se Kiev non smetterà di colpire l’oleodotto Druzhba, che dalla Russia trasporta petrolio in Ungheria e Slovacchia. Il ministro degli Esteri di Budapest, Péter Szijjártó, ha minacciato di tagliare le esportazioni energetiche dirette a Kiev: nei momenti di picco, il 17 per cento dell’energia elettrica utilizzata in Ucraina proviene dall’estero e l’Ungheria è il principale fornitore, con circa il 40 per cento del totale.

Pochi giorni fa, Zelensky aveva ironizzato sugli attacchi all’oleodotto Druzhba. Senza ammettere la responsabilità ucraina nei bombardamenti, aveva detto che l’offensiva, forse, si sarebbe fermata se Budapest avesse rinunciato al veto posto all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea. La scorsa settimana, Trump ha scritto una lettera a Orbán criticando i bombardamenti contro l’oleodotto di Druzhba, ma chiedendo, anche lui, di rimuovere il veto ungherese.

Anche Varsavia ha deciso di alzare il livello dello scontro che, sottotraccia, prosegue da anni con Kiev. Il ministro della Difesa di Varsavia, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha detto che il governo polacco metterà il veto sull’entrata dell’Ucraina nell’Unione europea fino a che non sarà risolta la disputa sul massacro della Volonia, la pulizia etnica portata avanti negli ultimi anni della Seconda guerra mondiale dalle milizie nazionaliste ucraine contro i polacchi che vivevano nell’attuale Ucraina occidentale.

Molti dei comandanti di quelle milizie sono oggi considerati eroi nazionali da Kiev e la complessa eredità di quel periodo è da tempo uno dei principali ostacoli alle buone relazioni tra i due paesi.

