I programmi statali di modernizzazione sanitaria sono al palo. Parallelamente le regioni tagliano i fondi. Analizzare i dati del settore aiuta a capire quali sono gli effetti reali dello stallo ucraino sui cittadini

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La guerra non fa bene alla salute; e in Russia, specialmente negli ultimi due anni, meno che mai. Qualche cifra di contesto per permettere un confronto di massima. Pil russo e Pil italiano sono sostanzialmente sovrapponili: per il 2025, circa 2.350 miliardi di euro. Nel caso russo, questa ricchezza sostiene poco meno di 144 milioni di abitanti. Nel caso Italiano, poco più di 59. Considerando le competenze federali, regionali e locali, la Russia spende approssimativamente per le cure dei suoi cit