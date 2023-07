La monarchia, di fatto guidata dal principe ereditario Mohammed bin Salman, finora ha mantenuto un atteggiamento equidistante nella guerra ucraina. Ora vuole ospitare il 5-6 agosto una serie di colloqui con gli ucraini e altri 30 paesi. Al momento non sono invitati i russi

Il summit Russia-Africa che si è tenuto a San Pietroburgo la scorsa settimana ha dato un nuovo impulso alle trattative di pace per la guerra in Ucraina. Mosca ha detto di aver ricevuto ben 30 proposte di pace diverse dai leader africani che sono andati a discutere di economia, cooperazione con il presidente russo Vladimir Putin, al quale hanno chiesto insistentemente anche di rientrare nell’accordo per l’esportazione del grano ucraino.

A meno di una settimana, un nuovo paese si fa avanti per gestire le trattative: l’Arabia Saudita. La monarchia, di fatto guidata dal principe ereditario Mohammed bin Salman, finora ha mantenuto un atteggiamento equidistante nella guerra ucraina. Il monarca ha parlato con entrambi i leader e non ha né interrotto le relazioni economiche con Mosca né imposto sanzioni commerciali o finanziarie di alcun tipo.

Molto timidamente, bin Salman si è fatto guidare dalla Turchia di Recep Tayyip Erdogan e i due paesi hanno mediato insieme per un grande scambio di prigionieri che c’è stato tra Russia e Ucraina lo scorso settembre.

Il summit

A riferire la notizia questa mattina è l’Associated press, che citando funzionari sauditi ha scritto che nei primi giorni di agosto a Gedda si terranno una serie di colloqui di pace. La notizia è stata poi confermata anche dall’ufficio presidenziale di Volodymyr Zelensky.

Il summit si terrà tra il 5 e il 6 agosto ma la Russia non è invitata, ci saranno invece circa 30 paesi diversi che parteciperanno ai colloqui. Tra i partecipanti al vertice ci sarebbero Ucraina, Stati Uniti, Brasile, India e Sud Africa, quindi anche stati che sono vicini a Mosca.

Non è neanche chiaro se è stato invitato il presidente Zelensky o se interverrà inviando un consueto messaggio, visti i giorni caldi della controffensiva.

Ciò che è sicuro invece, è la base di partenza dei negoziati. Ancora una volta, gli ucraini vogliono incentrare i colloqui sulla proposta di pace presentata da Zelensky al g20 di Bali. Punti che prevedono, tra le altre cose, la restituzione della Crimea e del Donbass a Kiev, il ritiro delle truppe russe dall’Ucraina e l’istituzione di un tribunale internazionale per perseguire i crimini di guerra commessi.

