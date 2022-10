«Non possono essere escluse decisioni difficili», ha detto in un’intervista televisiva il generale russo Surovkin. I filorussi intanto evacuano la popolazione locale, mentre c’è silenzio da parte degli ucraini prima dell’attacco. Secondo il Nyt gli iraniani sono in Crimea per aiutare i militari russi a risolvere problemi tecnici con i droni inviati da Teheran

«In un futuro molto prossimo inizierà la battaglia per Kherson», scrive in un messaggio su Telegram Kiril Stremousov il vice amministratore russo della regione di Kherson, una delle quattro annesse da Mosca alla Federazione russa con i referendum farsa di fine settembre. «Si consiglia alla popolazione civile di lasciare l'area delle prossime feroci ostilità, se possibile, per non esporsi a rischi inutili», ha aggiunto Stremousov.

Kherson è una delle prime aree a essere state controllate dall’esercito russo da quando è iniziata la guerra lo scorso 24 febbraio. Qui il Cremlino ha imposto un suo governo fantoccio, i rubli, e introdotto prodotti russi facendoli passare per la Crimea. Nei mesi scorsi decine di ucraini sono stati fermati e torturati per aver manifestato contro l’esercito invasore che ora sta per affrontare una controffensiva annunciata già in estate da Kiev.

Un altro elemento di conferma dell’attacco ucraino è la mancanza di informazioni nel sud del paese. Da giorni le autorità hanno introdotto quello che viene definito “black out” informativo, tipicamente usato poco prima di lanciare una controffensiva in modo tale da non rivelare informazioni alla popolazione locale e al nemico.

Le parole del generale russo

Sergei Surovkin, il generale russo scelto da Vladimir Putin per guidare tutte le forze armate della Federazione che combattono in Ucraina, ha detto che la situazione a Kherson è «tesa» e che molti civili sono stati «ridislocati» dalla città. «Il nemico continua ad attaccare le posizioni delle forze russe. Ulteriori azioni a Kherson dipenderanno dagli sviluppi tattici e militari della situazione, che non è facile. Non possono essere escluse decisioni difficili», ha affermato.

Parole che incutono timore dato i trascorsi di Surovkin in Siria, un uomo ben noto per i suoi mancati scrupoli sulla popolazione civile. Surovkin è stato chiamato anche per mettere fine ai problemi logistici interni all’esercito russo che hanno decretato, per il momento, il fallimento della presa di Kiev e spostato il conflitto nell’Ucraina orientale. «A otto mesi dall'invasione, i principali elementi della leadership militare russa sono sempre più disfunzionali. A livello tattico, è quasi certo che si stia aggravando la carenza di giovani ufficiali russi capaci di organizzare e guidare i riservisti appena mobilitati», ha scritto il ministero della Difesa britannica nel suo bollettino d’intelligence quotidiano.

I droni iraniani

Secondo quanto riporta il New York Times, l’Iran ha inviato degli addestratori in Crimea per aiutare i militari russi a risolvere una serie di problemi tecnici con i droni che Mosca ha acquistato da Teheran e che recentemente sono stati usati per colpire infrastrutture energetiche e complessi residenziali sia a Kiev sia in altre città ucraine.

Secondo fonti dell’amministrazione americana gli addestratori sarebbero membri dei Guardiani della rivoluzione e operano da una base militare russa in Crimea, dalla quale vengono lanciati molti dei droni iraniani. Secondo l’intelligence ucraina sono stati consegnati 1.750 droni, ognuno dei quali costa solo 20mila sterline. Sono armi che possono essere sparate da camion mobili e, nonostante la loro bassa velocità, sono difficili da individuare fino all’ultimo minuto.

Ma l’aiuto di Teheran a Mosca non si ferma qui. Come dichiarato da funzionari della sicurezza statunitensi e iraniani saranno inviati all’esercito russo anche una serie di missili a medio raggio e un gran numero di droni economici. Un supporto che avvicina sempre più l’Iran a un nuovo pacchetto di sanzioni occidentali. Intanto, il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba ha proposto un’interruzione dei rapporti diplomatici con Teheran.

