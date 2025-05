Il Cremlino attacca Merz per il via libera ai missili a lungo raggio alle forze di Kiev. E chiede una riunione del Consiglio sicurezza Onu: «Gli europei minano la pace». Riparte l’offensiva russa: occupati 100 chilometri quadrati in una settimana

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dice che Putin «sta giocando con il fuoco» e non avrebbe capito che «senza di me, un sacco di cose brutte sarebbero accadute alla Russia». Un segnale della crescente impazienza della Casa Bianca, che si accompagna a indiscrezioni dei media secondo cui Trump si preparebbe a imporre nuove sanzioni alla Russia e a lasciare maggior libertà a Kiev nell’uso delle armi americane.

Ma il Cremlino non sembra spaventato ha minacciato la Germania di gravi conseguenze a causa del via libera del cancelliere, Friedrich Merz, dato a Kiev sull’utilizzo di armi tedesche nei suoi attacchi contro il territorio russo. Berlino «sprofonderà ulteriormente nella fossa in cui si trova da tempo il regime di Kiev che sostiene», ha tuonato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, mentre i missili tedeschi «bruceranno come fiammiferi», come già avvenuto ai carri armati forniti dalla Germania, mentre nel frattempo, a New York, l’ambasciatore alle Nazioni Unite di Mosca, Dmitry Polyansky, chiede una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza relativa alle «minacce alla pace e alla sicurezza internazionale» dell'Europa.

Il destino dei Taurus

Le parole di Zakharova e Polyansky sono probabilmente minacce per impressionare più che promesse di rappresaglia. Ma anche l’annuncio del cancelliere tedesco contiene più forma che sostanza. Merz ha precisato che in realtà il via libera agli attacchi in Russia era già stato deciso «mesi fa», più o meno quando la stessa autorizzazione era arrivata a Kiev da Stati Uniti, Regno Unito e Francia – la decisione sarebbe stata presa quindi dal suo predecessore, Olaf Scholz, cosa che però Merz però non ha ricordato. Il cancelliere non ha risposto nemmeno all’altra questione pressante: inizierà o no a inviare i missili Taurus a Kiev, l’ultima arma a lungo raggio di cui in Europa ci siano ancora scorte significative.

Il problema, infatti, è che queste autorizzazioni a colpire la Russia, per quanto appassionanti per i titolisti di tutto il mondo, rischiano di restare sulla carta dei giornali. «Sono decisioni simboliche – ha scritto l’analista ed ex ufficiale della marina norvegese, Thord Are Iversen – Facile togliere le restrizioni quando quasi tutti i missili disponibili sono stati usati e mentre le future consegne resteranno probabilmente limitate».

Kiev, infatti, ha ormai quasi finito i missili a lungo raggio a sua disposizione e negli arsenali europei non ce ne sono molti altri. I numeri esatti non sono mai stati rivelati, ma secondo la maggior parte delle stime, Kiev avrebbe ricevuto tra i 500 e i mille missili, soprattutto gli Atacms americani, lanciati da terra, e i franco-britannici Scalp-Storm Shadow.

Anche se gli utilizzi confermati di queste armi rimangono pochissimi, la maggior parte degli analisti ritiene che ormai l’Ucraina abbia consumato gran parte del suo arsenale. In particolare, molti missili sono stati utilizzati nella campagna di attacchi per «de-militarizzare» la Crimea, la scorsa estate, e poi per colpire le retrovie russe sui fronti di Kharkiv e Kursk.

In un incontro con il ministro degli Esteri turco, il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov, ha detto che Mosca potrebbe chiedere alla Turchia di ospitare un nuovo round di negoziati diretti con Kiev. Ma il processo di pace avviato su spinta del presidente americano, Donald Trump, sembra avviato su un binario morto.

Per chi suona la campana

Lavrov stesso ha ribadito nei giorni scorsi che la Russia continua a considerare Zelensky un leader illegittimo (argomento che era stato accantonato per mesi dalla propaganda russa) e ha definito i bombardamenti russi senza precedenti degli ultimi giorni come un’azione di rappresaglia per simili attacchi portati avanti dagli ucraini. «I criminali vanno puniti», ha chiosato. Anche la stampa russa suona la campana a morte per le trattative di pace, con quotidiani blasonati e ben connessi con il regime, come la Moskovsky Komsomolets, che annuncia la «lenta morte del piano di pace di Trump».

Negoziati arenati, ma un fronte di nuovo in movimento, dopo quasi cinque mesi di relativa quiete, ha ripreso a muoversi. L’offensiva russa di primavera è in pieno corso e gli ucraini sono già stati costretti a cedere terreno. Secondo il portale ucraino semiufficiale Deep State, che monitora l’andamento del fronte, in una sola settimana i russi hanno occupato cento chilometri quadrati di nuovo territorio ucraino, il doppio di quanto avevano conquistato in tutto il mese di aprile e una velocità di avanzata che non si vedeva da dicembre.

L’asse principale di avanzata è ancora una volta in Donbass, dove truppe russe sono riuscite a superare la statale che congiunge lo strategico centro logistico di Pokrovsk con Kostyantynivka, minacciando di aggirare sul fianco entrambe queste importanti località. Ma i russi avanzano anche a Sumy, nell’estremo nord-est del paese, all’altro capo del fronte.Il nuovo governatore regionale, Oleh Hryhorov, ha confermato che i russi occupano stabilmente un’area di confine che comprende quattro villaggi, un’avanzata che li ha portati a poche decine di chilometri dalla città di Sumy, che prima della guerra aveva 300 mila abitanti.

