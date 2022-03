Pubblichiamo in integrale il testo della lettera aperta firmata da oltre 1300 studenti, dottorandi e dipendenti del Mgimo, l’università del ministero degli Affari Esteri russo in cui vengono formati i futuri diplomatici del paese. Traduzione di Carolina de Stefano

Noi laureati, studenti, dottorandi e dipendenti dell'Istituto statale di relazioni internazionali Mgimo di Mosca del Ministero degli Affari esteri della Federazione Russa, che abbiamo firmato questo appello, ci opponiamo categoricamente alle azioni militari della Federazione Russa sul territorio dell'Ucraina.

Consideriamo moralmente inaccettabile metterci da parte e rimanere in silenzio quando le persone muoiono in uno Stato vicino. Muoiono per colpa di chi ha preferito le armi alla diplomazia pacifica.

Nel corso della sua storia, la Russia ha ripetutamente difeso i deboli e li ha sostenuti, e ciò anche quando il prezzo da pagare era alto. I leader del nostro paese hanno risolto pacificamente situazioni di crisi difficilissime, e ciò nonostante tutte le differenze ideologiche. Chiediamo che questa tradizione di politica estera continui anche oggi: che si ritirino le truppe dal territorio dell'Ucraina, che si fermino i bombardamenti delle città ucraine e che si avvii un processo negoziale franco, senza ultimatum e richieste di resa dell'altra parte.

Molti di noi hanno amici e parenti nelle aree in cui sono in corso i combattimenti. Ma la guerra non è arrivata solo lì: è arrivata nelle case di ciascuno di noi, e i nostri figli e nipoti ne subiranno le conseguenze. Molte generazioni di futuri diplomatici dovranno ripristinare la fiducia perduta nella Russia e le buone relazioni con i loro vicini.

La moderazione nelle affermazioni, il pensiero critico, la consapevolezza della complessità dei processi in atto nel mondo e la tolleranza per le opinioni altrui, sono senza dubbio inerenti ai laureati della nostra università. Ma c'è anche qualcosa a cui siamo intolleranti: l'uso della violenza in una situazione in cui avrebbe potuto essere evitata.

Siamo stati formati per la vita e il lavoro in un mondo aperto. Ci siamo preparati a essere rappresentanti di un Paese per cui il mondo intero è aperto e che è aperto al mondo intero. Ci hanno insegnato la diplomazia, il diritto internazionale, l’etica giornalistica; ci è stato spiegato il valore della collaborazione internazionale, della cooperazione e degli scambi culturali. Particolare attenzione è sempre stata prestata all'importanza degli sforzi internazionali per la creazione di un sistema internazionale di trattati sulla riduzione degli armamenti nucleari.

Le azioni delle truppe russe sul territorio dell'Ucraina hanno creato condizioni in cui la realizzazione dei valori che abbiamo appreso nei nostri anni di studio appare impossibile.

Noi, laureati, studenti, dottorandi e personale di Mgimo, ci sforziamo di proteggere i valori tradizionali della politica estera russa: sicurezza, cooperazione pacifica e dialogo. Anche se questi valori divergono dall'attuale posizione ufficiale del ministero degli Affari Esteri e dello stato nel suo insieme, non abbiamo paura di dichiararli apertamente.

© Riproduzione riservata