la lituania denuncia: «jet di mosca NEI NOSTRI CIELI»

La rabbia di Putin per le sanzioni di Trump, Pechino blocca l’acquisto di petrolio russo

Mattia Ferraresi
23 ottobre 2025 • 20:14

Le nuove misure contro Mosca e l’invio di altri sistemi Patriot a Kiev annunciati dal tycoon scatenano l’ira del Cremlino. Il presidente russo: «Atto ostile». Dopo la Cina anche l’India si prepara a ridurre l’import di greggio dalla Russia

Dopo aver varato nuove sanzioni contro le maggiori compagnie petrolifere russe, Donald Trump ha approvato l’invio di nuovi sistemi Patriot all’Ucraina. L’escalation sanzionatoria questa volta ha prodotto l’effetto di trascinare nell’azione anche la Cina, che giovedì 23 ha sospeso gli acquisti via mare di petrolio russo, come ha scritto Reuters. Aggiunge l’agenzia: «Il forte calo della domanda di petrolio da parte dei due maggiori clienti della Russia metterà a dura prova le entrate petrolifere d

