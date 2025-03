Coordinare gli sforzi congiunti di Ue e Regno Unito per garantire "la sicurezza europea" e globale, oltre che per rilanciare "il sostegno all'Ucraina, assicurare che la Russia paghi un prezzo" per la sua "aggressione" e intensificare "l'azione comune contro le minacce ibride dei cyberattacchi, delle interferenze nelle elezioni e della dilagante disinformazione" imputate a Mosca. Sono questi gli impegni elencati da una nota del Foreign Office a margine di una visita oggi a Londra dell'alta rappresentante di Bruxelles per la politica estera, l'estone Kaja Kallas, per colloqui con i ministri degli Esteri e della Difesa britannici, David Lammy e John Healey. "Sono trascorsi più di tre anni - ha dichiarato Lammy nell'accogliere l'ospite - dall'invasione illegale su vasta scala ordinata da Putin, e noi ci troviamo ad affrontare un momento generazionale decisivo per il nostro continente, dinanzi al quale è vitale la partnership con l'Ue". "La sicurezza europea - ha fatto eco Healey - inizia in Ucraina. Per questo la Gran Bretagna e I'Ue sono unite nella determinazione ad appoggiare Kiev con tutto il potenziale militare di cui ha bisogno per contrastare la Russia e assicurarsi una pace duratura". Lammy e Kallas hanno anche firmato un editoriale a due per Politico, nel quale ricordano che il Regno Unito "ha lasciato l'Ue" con la Brexit, ma aggiungono che - nella sfida per "mantenere sicuro il continente" - l'Europa nel suo complesso non può prescindere "dalla somma" delle forze di Bruxelles e Londra.