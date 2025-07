Un massiccio attacco russo con missili e droni ha colpito l’Ucraina occidentale nella notte. Esplosioni sono state udite in molte regioni, tra cui Kiev, Kropyvnytskyi, Kherson e Mykolaiv. Una grande concentrazione di droni è stata segnalata nelle regioni di Kiev, Cernihiv, Cerkasy e Vinnytsia, nell'est di Zytomyr, nell'ovest di Sumy e nel nord di Odessa.

L’esercito di Mosca ha impiegato nell’attacco 597 droni, la metà dei quali Shahed di fatturazione iraniana, e 26 missili da crociera nell'attacco sferrato alle regioni ucraine di Kharkiv, Sumy, Leopoli e Bucovina. A dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale la contraerea di Kiev ha abbattuto 20 missili e la maggiori parte dei droni.

Il bilancio dell’attacco, per il momento, è di quattro morti e venti feriti. E si registrano danni a edifici residenziali e infrastrutture civili.

La Polonia e alcuni paesi alleati hanno fatto decollare nella notte i loro aerei da combattimento in seguito al massiccio attacco. «A causa dell'attività dell'aviazione russa a lungo raggio, che sta colpendo obiettivi situati, in particolare, nell'Ucraina occidentale, le forze aeree polacche e alleate hanno iniziato a operare nello spazio aereo polacco», si legge in un comunicato stampa del comando operativo delle Forze armate della Polonia.

Anche i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra sono stati messi in stato di massima allerta. «Le misure adottate mirano a garantire la sicurezza nelle aree confinanti con le zone minacciate - spiega la nota -. Il Comando operativo sta monitorando la situazione attuale e forze e mezzi rimangono pienamente preparati per una risposta immediata».

Zelensky chiede più sanzioni

«Il ritmo degli attacchi aerei russi richiede decisioni rapide e può essere rallentato dalle sanzioni ora. Sono necessarie severe sanzioni secondarie contro chiunque aiuti i “russi” a produrre droni e a trarre profitti dal petrolio», ha detto il presidente ucraino.

«Sono necessari più sistemi di difesa aerea e investimenti nei droni intercettori, che stanno già dando buoni risultati. La guerra può essere fermata solo con la forza. Ci aspettiamo dai nostri partner non solo segnali, ma azioni che salvino vite umane».

Intanto, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha elogiato il «sostegno» di Pyongyang contro l’esercito ucraino durante una visita ufficiale in Corea del Nord.

© Riproduzione riservata