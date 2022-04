L’avanzata russa in Ucraina sta attraversando una nuova fase. Domani segue gli aggiornamenti con una diretta costantemente aggiornata.

Cosa c’è da sapere:

Alla fine l’incrociatore missilistico russo Moskva è affondato a causa di una tempesta mentre era in traino verso il porto di Sebastopoli. Ad ammetterlo è lo stesso ministero della Difesa russo che imputa le cause a un incendio scoppiato nel deposito munizioni della nave, mentre per l’esercito ucraino sarebbero stati loro a colpire la nave ammiraglia con due missili Neptune. In ogni caso, si tratta di un duro colpo per Mosca.

Nella notte a Kiev sono state udite forti esplosioni e le sirene hanno iniziato a risuonare in diverse città del paese. I russi hanno colpito fabbriche di armi vicino la capitale.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, rispondendo alle domande dei giornalisti si è detto pronto ad andare a Kiev.

Il direttore della Cia, William Burns, ha detto che non si può escludere l’utilizzo di armi nucleari tattiche o a bassa intensità da parte della Russia.

I colloquio di pace sembrano aver ricevuto una battuta d’arresto.

11.18 – Anche oggi sono stati concordati tra le parti in guerra diversi corridoi umanitari per consentire l’evacuazione dei civili. Nelle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia sono state concordate vie di fuga da Mariupol, Berdyansk, Tokmak ed Enerhodar, ha scritto su Telegram la vice premier ucraina Iryna Vereshchuk. Altri corridoi partiranno a Luhansk.

10.46 – Il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov ha detto che un gruppo di soldati russi insieme alle milizie di Donetsk hanno liberato l’acciaieria di Ilyich a Mariupol.

10.37 – Il ministero della Difesa russo ha detto di aver colpito con un attacco missilistico un gruppo di mercenari polacchi appartenenti a una società di sicurezza privata. L’attacco, che si è verificato nella regione di Kharkiv, avrebbe ucciso una trentina di mercenari.

10.22 – La Cia e gli inglesi dell’MI6 hanno realizzato recentemente report aggiornati sugli uomini chiave della cosiddetta “triade nucleare”, cioè i sistemi di lancio delle testate da terra, dall’aria e dal mare, per valutare i profili soggettivi dei generali e ipotizzare – in caso di ordine dal Cremlino – l’esistenza o meno di margini per un’insubordinazione di chi deve spingere l’ultimo bottone.

10.11 – «La situazione è critica» dice il comandante della 36esima brigata dei marines ucraini, Serhiy Volyna, che ha chiesto aiuto alle autorità per «sbloccare Mariupol il prima possibile, militarmente o politicamente», dato che i soldati russi avanzano in maniera aggressiva. «Non abbiamo intenzione di arrenderci, ma la situazione sta precipitando».

Intanto il Mariupol Rada riporta che in città i russi hanno iniziato la dissepoltura dei cadaveri seppelliti nei cortili delle case, anche se il motivo è per ora sconosciuto.

10.02 – La Russia aumenterà il numero e la portata degli attacchi missilistici su obiettivi a Kiev in risposta agli atti di sabotaggio sul suo territorio da parte delle forze ucraine: lo riporta Interfax, che cita il ministero della Difesa russo.

09.41 – Secondo la procura generale ucraina sono 198 i bambini uccisi e 355 quelli rimasti feriti dall’inizio della guerra scoppiata lo scorso 24 febbraio. Ma restano comunque numeri al ribasso.

09.30 – L’Armenia ha deciso che pagherà in rubli il gas acquistato dalla Russia.

09.20 – «Abbiamo già resistito 50 giorni. 50 giorni di invasione russa, anche se gli occupanti ci avevano dato un massimo di cinque», ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso alla nazione. «Cinquanta giorni della nostra difesa sono un risultato. Un risultato di milioni di ucraini», ha aggiunto. «Durante i 50 giorni di questa guerra, l'Ucraina e' diventata un eroe per tutto il mondo libero. Per coloro che hanno il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. Per coloro che non sono avvelenati dalla propaganda».

© Riproduzione riservata