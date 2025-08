Il presidente russo Vladimir Putin «non esclude» un incontro con il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Parola del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Un apparente passo avanti significativo nei negoziati tra i due Paesi – Putin ha sempre escluso il confronto diretto, a differenza di Zelensky, che lo invoca ormai da mesi.

«Sembra l’ennesimo tentativo di guadagnare tempo: non contiene alcun dettaglio specifico», è il commento del capo di gabinetto di Zelensky, Andrii Yermak. E infatti il diavolo, come spesso accade nelle dichiarazioni del Cremlino, si annida nei dettagli della nota diffusa. Peskov ha precisato che «il lavoro preparatorio per questo incontro non è ancora iniziato» e che, in ogni caso, sarà prima necessario «lavorare a livello di esperti» per il raggiungimento di un accordo. In altre parole, l’incontro sarà possibile soltanto quando l’Ucraina avrà accettato le condizioni poste da Mosca per la pace, che al momento equivalgono a una sostanziale capitolazione del Paese.

Il Cremlino prende tempo

Difficile non intravedere, nelle parole di Peskov, l’ombra dell’ennesimo ultimatum del presidente americano Donald Trump, che ha minacciato nuove sanzioni e, soprattutto, sanzioni secondarie contro i Paesi che commerciano con la Russia – in particolare Cina e India – se entro l’8 agosto non saranno compiuti progressi significativi nei colloqui di pace.

In altre parole, ventilare la possibilità di un incontro tra Putin e Zelensky sembra l’ennesimo tentativo di prendere tempo, di convincere la Casa Bianca che qualcosa si sta muovendo, mentre nel frattempo le truppe russe continuano a erodere le difese ucraine giorno dopo giorno.

In ogni caso, sembra che questa volta Trump non si accontenterà delle parole di un portavoce per decidere la sua strategia. A tre giorni dalla scadenza dell’ultimatum fissato per venerdì, è atteso a Mosca il suo inviato, Steve Witkoff, al quale il Cremlino dovrà comunicare le proprie intenzioni sul percorso di pace – negli stessi giorni è atteso a Kiev anche l’inviato per l’Ucraina, Keith Kellogg.

Per gli ucraini siamo ormai giunti alla resa dei conti – o almeno così affermano apertamente. Secondo il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak, questa settimana Trump «esaminerà se sono in corso passi concreti verso la fine della guerra, e in caso contrario passerà alla fase successiva – ha dichiarato al quotidiano britannico The Guardian – La prossima mossa potrebbe essere ulteriori sanzioni e una maggiore militarizzazione dell’Ucraina».

Sanzioni all’India

Impossibile prevedere se, come sperano a Kiev, Trump intenda davvero mettere in atto le sue minacce questa volta, dopo aver più volte concesso ulteriore tempo a Putin nei mesi scorsi. Di certo, almeno parte delle nuove sanzioni annunciate sembrano già pronte a entrare in vigore.

Dal 7 agosto, il giorno prima della scadenza dell’ultimatum alla Russia, l’India sarà colpita da un nuovo dazio del 25 per cento. «Non importa quante persone vengano uccise in Ucraina dalla macchina da guerra russa – ha scritto Trump sul suo social network, Truth – L’India continua ad acquistare enormi quantità di petrolio russo, e gran parte di quel petrolio viene rivenduto sul mercato libero con profitti enormi».

Il fronte

Quasi a voler prendere le distanze dall’ennesima replica del balletto diplomatico degli ultimi mesi, Zelensky ha visitato una postazione al fronte nel settore di Vovchansk, nella regione di Kharkiv, una piccola testa di ponte aperta dai russi oltreconfine nel maggio 2024, a nord della seconda città ucraina.

«I nostri combattenti in questo settore segnalano la presenza di mercenari provenienti da Cina, Tagikistan, Uzbekistan, Pakistan e Paesi africani – ha detto Zelensky – Risponderemo».

La visita, accompagnata dalla distribuzione di decorazioni e dalle fotografie di rito, aveva anche lo scopo di allontanare le polemiche degli ultimi giorni, scatenate da massicce proteste di piazza e dalle critiche degli alleati internazionali per la decisione – poi ritrattata – di porre sotto controllo governativo le principali agenzie anticorruzione del Paese.

La situazione militare per gli ucraini resta complessa. Il settore di Vovchansk rimane stabile, così come, più a nord, quello di Sumy. È nel Donbass che le cose continuano a peggiorare, con la strategica città di Pokrovsk sempre più a rischio di accerchiamento – le truppe russe sarebbero riuscite a tagliare la strada di rifornimento nord-sud, lasciando aperta – seppur sotto il tiro dei droni – solo quella che conduce verso ovest.

Arrivano pessime notizie anche da Kherson, la città liberata dagli ucraini alla fine del 2022 e separata dalle linee russe solo dal fiume Dnipro. Dopo due giorni di brutali bombardamenti, i russi sono riusciti a danneggiare gravemente l’unico ponte che collega la città con l’isola di Ostriv, dove si trova uno dei quartieri cittadini. La riconquista di Kherson è stata la principale vittoria per Kiev e perderla è stata la più grande umiliazione subita dalle truppe di Mosca. Se a quest’ultima manovra seguisse un’occupazione del distretto, per gli ucraini si tratterebbe di una sconfitta simbolicamente molto pesante.

