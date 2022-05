Siamo al 70esimo giorno di guerra in Ucraina. Il conflitto non accenna a diminuire mentre la diplomazia è in stallo e non trova soluzioni. Segui la diretta per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Cosa c’è da sapere:

Vladimir Putin continua a provocare l’Occidente. Le forze russe, infatti, si sono esercitate nell'enclave occidentale di Kaliningrad vicino alla Polonia con degli attacchi simulati con missili capaci di trasportare testate nucleari.

La tregua per l’evacuazione di Mariupol ha portato agli effetti sperati. Secondo la Croce rossa internazionale sono 344 tra donne, bambini e anziani che si trovano ora nella città di Zaporizhzhia partiti dall’Azovstal, l’acciaieria assediata dall’esercito russo.

Mosca ha annunciato nella serata di ieri un cessate il fuoco di tre giorni per consentire l'evacuazione completa dei civili.

Secondo i nuovi dati delle Nazioni unite il bilancio delle vittime civili nel conflitto è salito a 3.238. Negli ultimi giorni il conteggio sta aumentando drasticamente, rispetto alla scorsa settimana.

In tutto il paese hanno risuonato le sirene antiaeree. Nelle scorse ore le forze ucraine hanno respinto 11 attacchi russi nel Donetsk e nel Lugansk e hanno liberato alcuni insediamenti ai confini delle regioni di Mykolaiv e Kherson.

10.39 – I combattimenti nell’Azovstal

«A partire da ora se c’è un inferno nel mondo è ad Azovstal. Gli ultimi 11 chilometri quadrati di libertà a Mariupol sono stati trasformati in un inferno», ha detto uno dei consiglieri del sindaco della città Petro Andriushchenko alla Cnn. Le autorità locali riportano attacchi russi contro l’acciaieria che sono durati tutta la notte. «Assalto senza sosta, anche di notte con la regolazione del fuoco dei droni. In alcune zone, le ostilità sono già oltre la recinzione dello stabilimento». Da domenica sono stati evacuati 344 civili dall’Azovstal grazie ai corridoi umanitari coordinati dalle Nazioni unite, ma i militari ucraini sono ancora dentro l’impianto industriale. Si stima che ci siano anche 500 feriti.

10.04 – Lo stato della diplomazia

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che è giusto avere colloqui telefonici con Vladimir Putin, ma «non dobbiamo farci illusioni». Scholz ha anche sottolineato che la pace sarà possibile solo quando ci sarà un accordo che anche Kiev ha intenzione di accettare. «Una pace imposta con i diktat non funzionerà», ha detto il cancelliere Scholz, il quale lunedì prossimo incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron. Sarà la prima visita del capo dell’Eliseo da quando è stato rieletto e si focalizzerà sulla difesa e sulla politica energetica.

09.50 – Gli attacchi in territorio russo

Come accaduto nelle scorse settimane, anche nella serata di ieri sono stati attaccati alcuni villaggi russi al confine con l’Ucraina. Gli attacchi sono concentrati soprattutto nella regione di Belgorod e hanno preso di mira depositi di munizioni e infrastrutture logistiche dell’esercito di Mosca.

09.30 – Nessun pericolo nucleare con l’affondamento della Moskva

«L’incrociatore russo Moskva affondato nel Mar Nero il 15 aprile aveva almeno due testate nucleari che, se non vengono danneggiate, non ci saranno perdite radioattive. E sono sicuro che non sono danneggiate, perché ad oggi il livello delle radiazioni non è aumentato». A dirlo è il vice capo dell'Unione degli ufficiali dell'Ucraina Yevhen Lupakov, il quale ha assicurato che le armi nucleari russe non rappresentano nessuna minaccia per il paese.

