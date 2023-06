Nella notte un nuovo attacco missilistico russo ha colpito il centro della città di Kramatorsk, prendendo di mira un ristorante frequentato da giornalisti e soldati e un’area commerciale. Secondo i servizi di emergenza ucraini, al momento sono 8 i morti fra cui tre minori, mentre sono 56 le persone rimaste ferite. Non è escluso che il bilancio possa aumentare nelle prossime ore, dato che le ricerche tra le macerie sono ancora in corso.

«L'impatto ha provocato un incendio. Potrebbero esserci delle persone sotto le macerie. Resta da chiarire il numero definitivo delle vittime», ha detto l’ufficio del procuratore locale.

Il messaggio di Zelensky

Nella notte è stato diffuso anche il consueto messaggio video del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Ciascuna di queste manifestazioni di terrore – ha detto il presidente – dimostra ripetutamente a noi e al mondo intero che la Russia merita solo una cosa come risultato di tutto ciò che ha fatto: la sconfitta e un tribunale, processi equi e legali contro tutti gli assassini e i terroristi russi».

«Ringrazio ancora e ancora tutti coloro che nel mondo sostengono l’Ucraina e aiutano a proteggere il nostro popolo», ha aggiunto.

La città di Kramatorsk è sotto il controllo di Kiev e si trova nell’Ucraina orientale non troppo distante da Bakhmut e dal Donbass.

Il destino di Wagner

Secondo il New York Times, un generale russo era a conoscenza dei piani di ammutinamento di Yevgeny Prigozhin e del gruppo militare Wagner che sabato scorso ha provato a ribellarsi a Vladimir Putin. Ora Prigozhin si trova in esilio in Bielorussia mentre non è ancora chiaro quale sarà il destino della sua organizzazione militare.

«È troppo presto fare conclusioni finali sulle conseguenze di lungo termine anche per la Nato di quello che è successo nel weekend in Russia – ha detto il segretario generale dell’Alleanza Jens Stoltenberg – Quello che posso dire è che ovviamente stiamo monitorando con attenzione gli sviluppi e abbiamo già aumentato la nostra preparazione e la nostra presenza militare nella parte orientale dell'Alleanza».

Nel frattempo da Washington nuove sanzioni colpiscono le attività finanziarie di Wagner. Gli Stati Uniti hanno preso di mira alcune società che commerciano oro e diamanti e finanziano l’organizzazione militare.

Tra le aziende colpite ci sono: la Midas Resources, che gestisce miniere nella Repubblica Centrafricana, Diamville una società che acquista oro e diamanti nel paese e infine la Industrial Resources General Trading che ha sede a Dubai ed è accusata di gestire le finanze per le attività di Prigozhin. «Il Gruppo Wagner finanzia le sue brutali operazioni in parte sfruttando le risorse naturali in paesi come la Repubblica Centrafricana e il Mali», ha detto in una nota il dirigente del Tesoro Usa Brian Nelson.

