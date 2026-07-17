Ora e sempre escalation. Teheran minaccia «l’ora zero» contro le forze navali Usa

Nel sesto giorno di bombardamenti gli Usa continuano a colpire ponti e stazioni e “accecano” Teheran centrando il porto di Chah Bahar. E i Pasdaran annunciano un’imminente operazione contro la flotta statunitense
Sta arrivando «l'ora zero». È dagli schermi delle tv di Teheran che risuona questo ultimatum: è il messaggio della Marina dei Guardiani. Navi e attrezzature Usa sono nei mirini nelle acque della regione. «Aspettate e vedrete». L'avvertimento è del comandante Ali Azmaei e lascia presagire le prossime operazioni contro le forze del Centcom. Sono trascorsi già sei giorni di bombardamenti – i più funesti dal cessate il fuoco di aprile – e quello che separa iraniani e americani dalla grande guerra è