Ora e sempre escalation. Teheran minaccia «l’ora zero» contro le forze navali Usa

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Sta arrivando «l'ora zero». È dagli schermi delle tv di Teheran che risuona questo ultimatum: è il messaggio della Marina dei Guardiani. Navi e attrezzature Usa sono nei mirini nelle acque della regione. «Aspettate e vedrete». L'avvertimento è del comandante Ali Azmaei e lascia presagire le prossime operazioni contro le forze del Centcom. Sono trascorsi già sei giorni di bombardamenti – i più funesti dal cessate il fuoco di aprile – e quello che separa iraniani e americani dalla grande guerra è