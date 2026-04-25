Sceneggiata Usa-Iran: Trump cancella il viaggio di Witkoff per i negoziati

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Ci sono poche certezze sul conflitto in corso nel Golfo ma una di queste è che la strada che può condurre dalla guerra alla pace, da Teheran a Washington, passa per Islamabad. Dove sabato però non sono arrivati Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati speciali di Trump, dopo che lui stesso ha annullato il loro viaggio: «Abbiamo tutte le carte in mano. Possono chiamarci quando vogliono, ma non si possono fare 18 ore di volo per stare lì a parlare del nulla». Tutto è fermo e loro sono rimasti fe