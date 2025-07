Guerra in Asia? La si temeva soprattutto a Taiwan. Poi tra India e Pakistan. E in effetti fra i due stati – prima uniti nelle Indie britanniche – oltre alle note guerre dichiarate (1965, 1971 e 1999), ci sono stati numerosi momenti di tensione con scontri militari come nel 2001 (a seguito di un attacco contro il parlamento indiano), del 2008 (per i noti attacchi terroristici a Mumbai), episodi bellici a bassa intensità dal 2014 al 2021 (entrambe le parti avendo accusato l’altra di aver smarginato al di là della linea di controllo) e infine nel 2023. Insomma, un settore caldo.

Ma la guerra vera sta scoppiano tra Cambogia e Thailandia, molto più a est. Tra i due stati c’è ruggine da tempo a causa di contese territoriali nell’area chiamata del «triangolo di smeraldo», posta alla frontiera nord della Cambogia, nella regione di Preah Vihear.

In quell’area la disputa dura dal 1953, anno della fine della colonizzazione francese a Phnom Pen. Attorno a templi molto antichi, risalenti all’impero cambogiano, i thailandesi occupano ancora oggi territori che i cambogiani considerano di loro sovranità.

La Corte internazionale di giustizia dell’Aia, varie volte interpellata, ha sempre dato ragione alla Cambogia. Ma la Thailandia non cede ritenendo che le mappe coloniali francesi, sulla base delle quali la decisione è stata presa, non siano accettabili, continuando a occupare quattro zone reclamate da Phnom Pen (tre sono intorno ai templi Tamone Thom, Tamone Touch e Ta Krabey mentre la quarta è l’area di Mom Bei).

La storia di ripete?

Nel triangolo di smeraldo, nei pressi di quest’ultima, i nuovi scontri risalgono a maggio scorso ma ora sembra che si vada verso una guerra più ampia. Gli ultimi combattimenti tra cambogiani e thailandesi risalivano al 2011 quando vi furono circa 30 morti e decine di migliaia di sfollati. Ora pare che la storia si ripeta anche se la situazione dell’intera regione è molto cambiata da allora.

In particolare è mutato l’intero assetto economico e sociale: gli 820 chilometri circa di frontiera tra i due paesi si sono trasformati da area di rifugiati a zone di lucrosi traffici tra i quali, il più importante, è quello del gioco d’azzardo e delle truffe online.

In passato la Thailandia era diventata luogo di rifugio dei resti del regime dei Khmer rossi cacciati nel 1979 dai vietnamiti. Nella logica della Guerra fredda, Bangkok aveva protetto i fuggitivi che si erano installati a cavallo della frontiera e per decenni ne avevano de facto controllato i passaggi.

Per motivi diversi, Cina e Stati Uniti avevano accettato (se non progettato) tale politica thailandese, in opposizione al Vietnam sostenuto dall’Urss, e al nuovo regime cambogiano. Nemmeno la scoperta dei killing fields e la pubblicità data agli orrori dei Khmer rossi aveva potuto cambiare questa scelta.

Poi, con la caduta del muro di Berlino, tutte le carte si sono rimescolate anche nel sud-est asiatico. I campi di rifugiati alla frontiera sono stati smantellati, molti genocidari Khmer consegnati alla giustizia, e le relazioni tra i due stati normalizzate. Salvo appunto i vecchi contenziosi territoriali, tornati ad affacciarsi.

La nuova economia

Ma ora le cose si sono trasformate del tutto. Con l’intervento di reti criminali, la globalizzazione e l’estrema liberalizzazione dell’economia ha modificato l’intero sistema economico dell’Asia sud-orientale.

Ad esempio oggi l’economia di Poipet – una città cambogiana di frontiera posta poco più a sud dell’attuale zona dei combattimenti – si basa sulla presenza di otto casinò frequentati da cittadini thailandesi e serviti da uno staff della stessa nazionalità.

Da rifugio di Pol Pot, leader dei Khmer rossi, oggi Poipet è divenuta il simbolo della nuova economia dell’area a cui si aggiungono le scam cities, cioè i luoghi (talvolta vere neo-città, più spesso centri online) dove operano le organizzazioni delle truffe elettroniche e digitali globali.

La città interessa anche i cinesi perché è posta sulla direttrice del corridoio che corre dal Vietnam alla Thailandia passando per la Cambogia, a cui Pechino tiene particolarmente, senza contare che anche i giapponesi hanno aperto lungo il medesimo confine i techno park manifatturieri per sfruttare la manodopera a basso costo. La guerra attuale interviene in una regione protagonista della nuova economia asiatica ma non è ancora chiaro se per interromperla o favorirla.

C’è da dire che la geopolitica asiatica non si differenzia da quella del resto del mondo: instabilità e intervento di soggetti non statuali rendono l’intero scenario molto precario. I corridoi economici sono messi a repentaglio così come il trasporto marittimo.

A leggere Asia Criminale, libro scritto da Emanuele Giordana e Massimo Morello, si ha un quadro assai diverso dall’idea che in genere ci si fa del continente asiatico. Colpisce in particolare che nemmeno la Cina – vera potenza globale – riesca a fermare la degenerazione economica verso forme di traffici illegali di ogni tipo, tra cui primeggiano le truffe cyber, vera nuova forma di arricchimento finanziario.

