Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che le Forze di difesa israeliane hanno ricevuto istruzioni di iniziare le operazioni nella città di Rafah, dove la popolazione è stata ingrossata da centinaia di migliaia di sfollati, fuggiti dalla vicina Khan Younis, sotto assedio da giorni.

«È in corso un'intensa campagna di bombardamenti sulla città di Rafah, in particolare sulla parte occidentale», riferisce dalla zona il giornalista di Al Jazeera Hani Mahmoud. «Sono state prese di mira le abitazioni residenziali. Una famiglia sfollata dalla parte settentrionale della Striscia di Gaza e un'altra proveniente da Khan Younis sono state uccise in massicci attacchi aerei notturni che hanno distrutto un intero edificio». Secondo il reporter molte persone sono state uccise nella parte orientale della città, al confine tra Egitto e Gaza, mentre più di 10 persone sono state uccise in «aree sicure» designate.

Times of Israel riporta le parole di un portavoce del ministero degli Esteri egiziano, che in un’intervista per un canale tv locale si è mostrato preoccupato per un potenziale tentativo di fuga di massa attraverso il confine nel momento in cui l’Idf espanderà le operazioni militari su Rafah: «i continui attacchi israeliani su aree densamente popolate creeranno una realtà invivibile. Lo scenario dello spostamento di massa è una possibilità».