Da Hamas agli ayatollah, resa dei conti per Netanyahu

Le rivelazioni di Haaretz sul 7 ottobre danno la dimensione del cinismo di Netanyahu: che ha cavalcato l’emergenza bellica cercando di cancellare Gaza e poi di puntare sul bersaglio grosso, ossia l’Iran, per cambiare gli assetti in Medio Oriente. Ma il fardello della verità ora lo accompagnerà alle elezioni

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L’inchiesta di Haaretz sulla conoscenza da parte di Netanyahu di quanto si stava preparando il 7 ottobre conferma i dubbi di quanti, pur alieni da vocazioni dietrologiche, hanno ritenuto improbabile che, con il suo sofisticato apparato d’intelligence, le migliaia di informatori nella Striscia, i solidi legami internazionali, Israele nulla sapesse di quanto stesse pianificando l’allora leader di Hamas Yahya Sinwar. Tanto più che, secondo l’autorevole giornale israeliano, politicamente schierato m