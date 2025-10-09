Dopo quattro giorni di trattative in Egitto le delegazioni di Hamas e Israele hanno raggiunto l’intesa per l'implementazione della prima fase dell'accordo. Dopo le firme immediato cessate il fuoco e liberazione degli ostaggi. La Protezione civile: "Raid aerei su Gaza City dopo l'annuncio". L’esercito ha detto ai civili che il nord della Striscia è ancora area di guerra, ma ha annunciato anche un progressivo ritiro dalle attuali linee di combattimento

Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per implementare la prima fase del cessate il fuoco a Gaza e del rilascio degli ostaggi. Dopo quattro giorni di trattative in Egitto, sulla base del piano varato da Donald Trump con gli altri paesi arabi, le delegazioni hanno raggiunto l’intesa sui nodi più importanti da sciogliere e che hanno tenuto in bilico l’accordo fino all’ultimo. Ad annunciare la notizia è stato il presidente Trump, confermato dal mediatore arabo principale: il Qatar. Dal Sud America all’Europa, diversi leader politici hanno espresso soddisfazione per la firma dell’accordo e hanno lodato gli sforzi di Trump annunciando che dovrebbe vincere il premio Nobel pe la pace.

Cosa sappiamo dell’accordo

Per le ore 11 italiane di oggi sono previste le firme ufficiali dei documenti. Secondo quanto riferito dallo stesso Trump, Hamas dovrà rilasciare tutti gli ostaggi il prossimo lunedì. In cambio, Israele libererà in totale 1950 prigionieri presenti nelle sue carceri, di cui 250 condannati all’ergastolo. Le truppe dello stato ebraico si ritireranno, ma dovrebbero mantenere una presenza su Rafah.

Dal momento in cui viene firmato l’accordo la tregua scatterà subito. Nella notte un funzionario della Protezione civile della Striscia ha annunciato che l'esercito israeliano ha eseguito pesanti attacchi aerei su Gaza City. Lo stesso Idf ha mandato un messaggio ai civili affermando che il nord è ancora una zona di guerra, ma ha annunciato anche i preparativi per un progressivo ritiro dalle attuali linee di combattimento.

Abbas applaude all'accordo Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha accolto con favore l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di un accordo per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza, far ritirare l'esercito israeliano, consentire l'ingresso di aiuti umanitari e facilitare uno scambio di prigionieri. Abbas ha auspicato che questi sforzi "costituiscano il preludio al raggiungimento di una soluzione politica permanente, come annunciato dal presidente Trump, che porti alla fine dell'occupazione israeliana dello Stato di Palestina e alla creazione di uno Stato palestinese indipendente sui confini del 4 giugno 1967, con Gerusalemme Est come capitale". Il capo dell'Anp ha inoltre elogiato Trump e tutti i mediatori per i loro significativi sforzi nel raggiungimento dell'accordo, affermando la disponibilità dello Stato di Palestina a collaborare con i mediatori e con i partner internazionali per garantirne il successo, al fine di raggiungere la stabilità e una pace duratura e giusta, nel rispetto del diritto internazionale. Erdogan: "Soddisfatto dell'accordo, ringrazio Trump" Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto tra Israele e Hamas sulla prima fase del cessate il fuoco a Gaza e ha ringraziato Donald Trump per gli sforzi profusi per porre fine alla guerra. "Sono molto lieto che i colloqui tra Hamas e Israele abbiano portato a un cessate il fuoco a Gaza. Ringrazio in particolar modo il Presidente degli Stati Uniti, Trump, che ha dimostrato la necessaria volontà politica per incoraggiare il governo israeliano a raggiungere il cessate il fuoco", ha dichiarato Erdogan su Meloni: "Questo accordo e il più ampio percorso tracciato dal Piano Trump costituiscono un’opportunità unica" L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate. Desidero ringraziare il Presidente Trump per aver incessantemente ricercato la fine del conflitto a Gaza e i mediatori - Egitto, Qatar e Turchia - per i loro sforzi che si sono rivelati cruciali per l’esito positivo raggiunto. Questo accordo e il più ampio percorso tracciato dal Piano Trump costituiscono un’opportunità unica per porre fine a questo conflitto che deve assolutamente essere colta. Per questo esorto tutte le parti a rispettare pienamente le misure già concordate e a lavorare per realizzare rapidamente i passi successivi previsti dal Piano di Pace. L’Italia continuerà a sostenere gli sforzi dei mediatori ed è pronta a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Gaza. L'Idf annuncia i preparativi per l'iniziale ritiro da Gaza L'esercito israeliano ha annunciato di aver avviato i preparativi e di aver definito un protocollo per ripiegare "presto" sulla linea della prima fase del ritiro da Gaza. "L'esercito ha avviato i preparativi operativi per attuare l'accordo di cessate il fuoco" si legge in una nota, "Nell'ambito di questo processo, sono in corso i preparativi e un protocollo di combattimento per raggiungere rapidamente le linee di schieramento modificate". L'esercito ha assicurato che rimarra' schierato a Gaza ed e' pronto a "qualsiasi sviluppo operativo". La proposta di tregua del presidente degli Stati Uniti Donald Trump prevede che l'esercito israeliano debba effettuare un ritiro iniziale da Gaza fino alla "linea gialla", a una profondita' di circa 1,5 chilometri nel punto piu' stretto e 6,5 chilometri nel punto piu' largo dalla linea di demarcazione tra Gaza e Israele. Il ritiro deve avvenire prima di lunedi', giorno in cui Trump ha annunciato che le milizie di Hamas rilasceranno i 48 ostaggi, vivi e morti. I dettagli dell'accordo svelati da Trump In un'intervista rilasciata a Fox News, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivelato alcuni dettagli dell'accordo tra Hamas e Israele: Tutti gli ostaggi dovrebbero essere liberati lunedì ha fatto sapere il tycoon: "Pensiamo che torneranno tutti lunedì... e questo includerà anche i corpi dei morti".

Gli Stati Uniti parteciperanno alla ricostruzione di Gaza così come anche i paesi arabi

Washington si occuperà anche di mantenere la pace. Protezione civile di Gaza: "Intensi attacchi su Gaza City" Un membro della Protezione civile della Striscia di Gaza, Mohammed Al-Mughayyir, ha riferito di diversi raid lanciati dalle forze israeliane dopo l'annuncio dell'intesa raggiunta in Egitto per porre fine alle ostilità, tra cui "una serie di intensi attacchi aerei su Gaza City". "Dopo l'annuncio di ieri sera di un accordo su una proposta di cessate il fuoco a Gaza, sono state segnalate diverse esplosioni, in particolare nel nord di Gaza", ha detto Al-Mughayyir, citato dal'agenzia di stampa France presse. Le reazioni di Milei, Carney e Albanese all'accordo Il presidente argentino, Javier Milei, ha scritto sui social media: "Voglio cogliere l'occasione per dire che firmerò la candidatura di Donald J. Trump al Premio Nobel per la Pace in riconoscimento del suo straordinario contributo alla pace internazionale. Qualsiasi altro leader con risultati simili lo avrebbe ricevuto molto tempo fa", ha scritto il leader libertario e alleato di Trump. Il primo ministro canadese, Mark Carney, ha scritto: "Sono sollevato che gli ostaggi saranno presto riuniti alle loro famiglie. Dopo anni di intensa sofferenza, la pace sembra finalmente raggiungibile". Il primo ministro australiano, Anthony Albanese, ha descritto l'accordo come un "raggio di luce". Ha portato "la speranza che dopo otto decenni di conflitto e terrore, possiamo spezzare questo ciclo di violenza e costruire qualcosa di meglio" Jip: "L'accordo non è una capitolazione dei palestinesi" La Jihad islamica, sostenuta dall'Iran e seconda solo ad Hamas nella Striscia di Gaza, ha accolto con favore l'accordo raggiunto per l'attuazione della prima fase del piano Trump arrivando addirittura a riconoscere la mediazione degli Stati Uniti e dei Paesi arabi. "Ciò che è stato raggiunto con l'accordo di cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri non e' un regalo di nessuno, eppure non neghiamo gli sforzi arabi e internazionali", afferma il gruppo in una dichiarazione che sottolinea "gli enormi sacrifici compiuti dal popolo palestinese" e respinge l'idea che l'accordo implichi una qualsiasi capitolazione. "In questi momenti storici, non dimenticheremo i grandi martiri che hanno svolto il ruolo più importante nel preservare la fermezza della resistenza", si legge nella nota diffusa dal Times of Israel. Tajani: "Buone notizie, l'Italia farà la sua parte" "Dal Medio Oriente arrivano ottime notizie: la pace è vicina", è quanto si legge sul profilo X del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "L'Italia, che ha sempre sostenuto il piano statunitense, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione di Gaza", afferma Tajani. Siamo "pronti anche a inviare militari in caso di creazione di una forza internazionale di pace per riunificare la Palestina", aggiunge il titolare della Farnesina. Idf: "Nord di Gaza ancora zona di combattimento" L'esercito israeliano ha avvertito i palestinesi della Striscia di Gaza di non tornare a nord, nella città di Gaza, né di avvicinarsi alle zone dove sono di stanza le truppe dell'Idf, fino a nuovo ordine. Il portavoce israeliano in lingua araba, Avichay Adraee, ha lanciato l'avvertimento su X, poche ore dopo che Hamas e Israele hanno concordato la prima fase del piano Trump per sospendere i combattimenti e rilasciare ostaggi e prigionieri. “Per la vostra sicurezza, evitate di tornare a nord o di avvicinarvi alle zone dove sono di stanza o operano le truppe” in tutta Gaza, ha detto Adraee, specificando che il nord di Gaza è “ancora considerato una zona di combattimento pericolosa Starmer: "L'accordo è un profondo sollievo" Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha affermato che la notizia dell'accordo raggiunto per gli ostaggi e la tregua a Gaza è stata "un momento di profondo sollievo che sarà avvertito in tutto il mondo". "Invitiamo tutte le parti a rispettare gli impegni presi, a porre fine alla guerra e a gettare le basi per una fine giusta e duratura del conflitto e per un percorso sostenibile verso una pace duratura", ha dichiarato il premier laburista, citato dal Guardian. Trump: "Gaza verrà ricostruita" Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che "Gaza verrà ricostruita" e che i Paesi vicini contribuiranno. "Davvero - ha dichiarato a Fox News - il Medio Oriente si e' unito in modo straordinario, si sono uniti, sai, ci sono alcuni Paesi con una ricchezza straordinaria e il fatto di spendere solo una piccola parte di quella ricchezza può significare moltissimo per quella zona".

