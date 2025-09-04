Nella tarda serata del 3 settembre Hamas ha annunciato di essere pronto «a stipulare un accordo per porre la fine della guerra a Gaza e la liberazione di tutti gli ostaggi in cambio di un numero concordato di prigionieri palestinesi detenuti dall'occupazione».

Con una nota, l’organizzazione ha ribadito che l'accordo «porterà al ritiro di tutte le forze di occupazione dall'intera Striscia di Gaza, aprirà i valichi di frontiera per consentire l'ingresso di tutte le necessità e avvierà il processo di ricostruzione». Dopo aver accettato lo scorso metà agosto una proposta di accordo, il gruppo palestinese non ha mai ricevuto una risposta da parte del governo israeliano che invece ha deciso di continuare i suoi piani per l’occupazione totale di Gaza City.

Il premier Benjamin Netanyahu ha più volte rifiutato di far votare al gabinetto di guerra l’intesa, perché prevederebbe un rilascio graduale degli ostaggi. «Questa è un’altra versione di Hamas che non ha nulla di nuovo», ha attaccato ieri Netanyahu. «La guerra può finire immediatamente alle condizioni stabilite dal Gabinetto: il rilascio di tutti gli ostaggi, il disarmo di Hamas, la smilitarizzazione della Striscia di Gaza, il controllo della sicurezza israeliana della Striscia di Gaza e l'istituzione di un governo civile alternativo che non educhi al terrorismo, non mandi il terrore e non minacci Israele».

Gli fa eco il ministro dell’ultradestra Itamar Ben-Gvir: «Per non dover più rispondere ai messaggi vuoti di Hamas, non ci deve essere più Hamas. Questa dovrebbe essere l'unica risposta a questi terroristi nazisti: scegliete tra la resa totale, il disarmo completo, l'emigrazione volontaria dalla Striscia di Gaza e il ritorno immediato di tutti i rapiti – senza alcun indennizzo sotto forma di rilascio di migliaia di Sinwar dalle prigioni – o sarete completamente distrutti».

Solo un detenuto su quattro di Gaza è un combattente Solo un detenuto su quattro di Gaza è stato identificato come combattente dall'intelligence militare israeliana e i civili costituiscono la stragrande maggioranza dei palestinesi detenuti "senza accusa né processo in carceri abusive". Lo scrive il Guardian, pubblicando un rapporto su dati classificati. Tra coloro che vengono incarcerati per lunghi periodi senza accusa né processo - si legge - "ci sono operatori sanitari, insegnanti, dipendenti pubblici, operatori dei media, scrittori, malati, disabili e bambini". Gaza: almeno 20 morti nella notte Almeno 20 palestinesi sono stati uccisi dall'alba il bilancio dei raid israeliani sulla Striscia: lo riferiscono fonti mediche citate dal al Jazeera. I residenti raccontano di "una notte infernale", segnata da pesanti bombardamenti. In Cisgiordania intanto l'Idf ha compiuto raid in diverse località, compresa Nablus arrestando almeno 4 persone, afferma la palestinese Wafa Idf, non sicuro che conquista Gaza City porti a fine Hamas Non è certo che la conquista di Gaza City indurrà Hamas a cedere. È quanto ha affermato un rappresentante delle forze armate israeliane, durante una seduta a porte chiuse della Commissione Esteri e Difesa della Knesset. Secondo quanto riferito dall'emittente pubblica Kan l'esponente dell'Idf ha sottolineato che l'operazione di conquista della città non è detto che farà crollare Hamas, "non è affatto certo". "La città ha un significato simbolico", ha aggiunto. Secondo le stime dell'Idf, ieri a Gaza City si trovavano ancora circa 800.000 persone. Hamas: "Netanyahu ostacolo alla pace" "Netanyahu è il vero ostacolo allo scambio di prigionieri e al cessate il fuoco... vuole una guerra senza fine". Lo ha detto Izzat al-Rishq, esponente dell'ufficio politico di Hamas, dopo che il governo israeliano ha respinto l'ultima proposta del gruppo militante di mettere fine alla guerra a Gaza con la liberazione di tutti gli ostaggi in cambio del rilascio di un certo numero di detenuti palestinesi e il ritiro dell'Idf dalla Striscia. Il dirigente di Hamas si è rivolto al presidente Usa Donald Trump, che ieri aveva intimato la liberazione di tutti i 20 rapiti, quelli vivi, sottolineando l'impegno del gruppo che "ha accettato il 18 agosto la proposta dei mediatori basata sulla proposta Witkoff" alla quale "Netanyahu non ha ancora risposto".

