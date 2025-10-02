Hamas prende tempo e si divide in tre fazioni. «La lotta non è finita»

true false

Le trattative sono in stallo. Hamas non ha ancora dato nessuna risposta ufficiale ai negoziatori che sono a Doha, perché le consultazioni al suo interno e con i movimenti che gli gravitano intorno non stanno andando bene. Nonostante siano passate già oltre 48 ore dalla presentazione del piano di pace di Donald Trump, le fratture all’interno dell’organizzazione non solo non sono diminuite, ma sono addirittura aumentate. Secondo alcune fonti palestinesi, infatti, se prima a rifiutare il piano eran