La società taiwanese Gold Apollo ha dichiarato che aveva autorizzato il proprio marchio sui cercapersone esplosi martedì in Libano e Siria, ma ha fatto sapere di non averli prodotti. Secondo l'azienda, gli apparecchi usati da Hezbollah per comunicare senza essere geolocalizzati sarebbero stati prodotti e venduti da una società europea chiamata BAC.

"Il prodotto non era nostro. Era solo che aveva il nostro marchio", ha detto il fondatore dell'azienda taiwanese, Hsu Ching-Kuang. "Siamo un'azienda responsabile. Questo è molto imbarazzante", ha aggiunto.

La dichiarazione di Gold Apollo è arrivata dopo la notizia diffusa dal New York Times in un articolo, citando fonti Usa e non solo, secondo cui dietro alle esplosioni dei cercapersone ci sarebbe Israele, che in un'operazione contro Hezbollah avrebbe nascosto materiale esplosivo all'interno di un nuovo lotto di dispositivi di fabbricazione taiwanese importati in Libano.