Con un joystick è cambiata la guerra di Hezbollah

I droni a fibra ottica hanno fatto la differenza negli scontri con Israele Ali Jazini, analista vicino ai miliziani: «Costano solo 300 dollari e vengono prodotti localmente»

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BEIRUT – C’è un elemento che ha fatto la differenza nel corso dell’ultima escalation della guerra tra Hezbollah e Israele nel sud del Libano. Qualcosa che da anni destabilizza le politiche militari e le forze sul campo, ma che rappresenta una novità per il contesto libanese: i droni esplosivi a fibra ottica. Dalla fine di marzo il partito-gruppo armato Hezbollah ha iniziato ad utilizzarli contro l’esercito israeliano che occupa parte del territorio libanese. I video pubblicati sul canale Telegra