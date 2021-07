Un cittadino italiano è stato linciato e ucciso da una folla inferocita in Honduras, a Santa Ana De Yusguare, nel sud del paese.

Il linciaggio è avvenuto – come riporta il quotidiano locale La Prensa – perché l’uomo era accusato di aver ucciso un anziano della comunità, suo vicino.

Le forze di polizia honduregne hanno identificato l’italiano in Giorgio Scanu.

La folla, prima di ucciderlo, avrebbe incendiato la sua macchina e la sua casa.

Nel sito di La Prensa sono pubblicate le immagini del linciaggio: la folla lo prende a bastonate e gli getta pietre addosso mentre è inerme a terra.

Le forze dell’ordine sono intervenute quando ormai non c’era più niente da fare. Nel loro rapporto scrivono che «una folla inferocita di circa 600 persone armate ha fatto irruzione in una proprietà privata con l’apparente intenzione di uccidere un cittadino italiano residente nel quartiere Los Mangos di Yusguare, in un attacco armato in cui hanno incendiato la sua casa e il suo autoveicolo» La folla «non ha rispettato il richiamo all’ordine e ha effettuato diversi atti illeciti che hanno provocato la morte di Giorgio Scanu».

