L’editore, Jimmy Lai, è stato arrestato per frode dalle autorità di Hong Kong. Lai è il fondatore di Next Digital la società editrice di Apple Daily, uno dei principali giornali pro democrazia della regione. Gli investigatori accusano l’uomo di affari di avere usato la sede della sua società per fini non consentiti dal suo contratto. L’uomo sarà ora detenuto fino alla prossima udienza fissata ad aprile. Non è la prima volta che Lai viene arrestato: ad agosto l’editore era già stato arrestato perché accusato di avere infranto la Legge di sicurezza nazionale approvata dal governo di Hong Kong a luglio e che punisce severamente gli attivisti di Hong Kong.

La repressione continua

La notizia dell’arresto di Jimmy Lai arriva dopo che mercoledì alcuni dei leader del movimento che sfida il potere di Pechino su Hong Kong sono stati condannati con pene fino a tredici mesi per avere infranto la Legge di sicurezza nazionale. Si tratta di Joshua Wong, Ivan Lam e Agnes Chow. I tre sono stati condannati dalla corte perché accusati di avere messo in pericolo la «sicurezza nazionale» nonostante la loro protesta sia stata riconosciuta come «pacifica». Le proteste a Hong Kong proseguono da luglio 2019 e vedono contrapposti gli attivisti del movimento pro democrazia che chiedono l’introduzione del suffragio universali nella regione e la governatrice filo cinese, Carrie Lam.

