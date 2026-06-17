Il paradosso di Hormuz: così il blocco ha favorito la transizione energetica

La lunga chiusura dello Stretto è stata una specie di battaglia esistenziale tra passato e futuro dell’energia: se il mondo non è crollato nonostante il blocco di un quinto delle fonti fossili è perché rinnovabili, auto elettriche e batterie hanno permesso di assorbire lo shock. Barbabella, coordinatore Italy for Climate: «Nel mondo dell'impresa italiana molti hanno capito quanto sia strategica l'elettrificazione»

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La lunga chiusura di Hormuz è stata uno scontro campale tra questi due schieramenti, una specie di battaglia esistenziale tra passato e futuro dell’energia. La temeraria guerra di Trump e lo shock energetico hanno rafforzato la transizione anche come modello di sicurezza energetica. Se il mondo non è crollato nonostante il blocco di un quinto delle fonti fossili è perché rinnovabili, auto elettriche e batterie hanno permesso di assorbire lo shock. Barbabella, coordinatore Italy for Climate: «Nel mondo dell'impresa italiana molti hanno capito quanto sia pericolosa la dipendenza dai fossili, e quanto sia strategica l'elettrificazione»