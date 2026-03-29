Fertilizzanti, gas e petrolio: potenti in ginocchio

Hormuz paralizza il mondo: Iran e Russia i veri vincitori

Youssef Hassan Holgado
29 marzo 2026 • 20:11Aggiornato, 29 marzo 2026 • 20:13

Dalla crisi al guadagno: Mosca raddoppia le entrate petrolifere e punta sui raccolti dei prossimi mesi. L’Egitto prova ad attutire il colpo con Suez. Gli ayatollah adesso dettano le nuove regole dello Stretto

Riscrivere le regole del gioco. Questo è l’obiettivo iraniano in oltre un mese di guerra in Medio Oriente. Se c’è una consapevolezza raggiunta dal regime con l’operazione Usa Epic Fury è che la sua posizione geografica è la sua arma più potente ma anche quella più conosciuta. Non ci sono missili e droni che tengono di fronte alla capacità di paralizzare l’economia mondiale bloccando lo stretto di Hormuz. Un mese di transiti ai minimi storici ha scatenato il panico nei mercati, con governi e regi

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Youssef Hassan Holgado
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Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.