Hormuz paralizza il mondo: Iran e Russia i veri vincitori

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Riscrivere le regole del gioco. Questo è l’obiettivo iraniano in oltre un mese di guerra in Medio Oriente. Se c’è una consapevolezza raggiunta dal regime con l’operazione Usa Epic Fury è che la sua posizione geografica è la sua arma più potente ma anche quella più conosciuta. Non ci sono missili e droni che tengono di fronte alla capacità di paralizzare l’economia mondiale bloccando lo stretto di Hormuz. Un mese di transiti ai minimi storici ha scatenato il panico nei mercati, con governi e regi