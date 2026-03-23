I mercati vogliono credere a Trump: le borse rimbalzano sull’onda di Hormuz

true false

Un nuovo lunedì nero per le borse mondiali, ma solo fino a metà giornata. Poi le cose sono cambiate, i listini europei hanno invertito marcia, il petrolio è sceso fino a quasi 90 dollari al barile. Ora la speranza è che la guerra finisca presto, lo Stretto di Hormuz venga riaperto, greggio e gas ricomincino a circolare come fino a prima di un mese fa. Questo, almeno, è quello a cui hanno creduto gli investitori. Per spiegare la giornata finanziaria passata sulle montagne russe bisogna cominciare