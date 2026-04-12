Hormuz, nucleare, petrolio, alleanze. La vittoria strategica dell’Iran è totale

Questo conflitto sarà ricordato come l’ennesimo episodio in cui potenze cadono nella trappola della guerra asimmetrica. Nonostante l’uccisione di gran parte della leadership iraniana, la strategia del logoramento contro l’economia globale ha spinto Usa e Israele all’angolo

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Quando è arrivata la notizia che gli Stati Uniti hanno accettato un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran, mi è subito venuto in mente uno scambio descritto dal colonnello americano Harry Summers nel 1982. «Non ci avete mai sconfitti sul campo di battaglia», disse Summers a un ex colonnello nordvietnamita. «Sì, ma abbiamo vinto la guerra», fu la risposta categorica. Ebbene sì: l’accordo di cessate il fuoco sancisce la sconfitta strategica dell’alleanza Usa-Israele in Iran. Questa guerra s