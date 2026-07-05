Da Hormuz al paradosso Artico: così la crisi climatica stravolge le rotte

Dal canale di Suez e lo stretto di Bab el-Mandeb, a Malacca, il Bosforo e lo stretto di Taiwan, alcuni di questi luoghi sono esposti a guerre e pirateria, sanzioni e pressioni militari. Altri, in alcuni casi gli stessi, sono tuttavia esposti (anche) a siccità e innalzamento dei mari, uragani e ondate di calore. La crisi climatica non sostituisce le crisi di natura geopolitica: le accelera