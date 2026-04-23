Nello stretto di Hormuz è guerra di minacce: «Sparate e uccidete»

Con lo stallo della diplomazia, Trump, l’Iran e Israele alimentano di nuovo l’escalation delle accuse e degli avvertimenti: «Spareremo alle barche posamine». «Porteremo il caos». «Scateniamo il fuoco». Teheran: «La colpa del blocco dello Stretto? Colpa esclusiva degli Usa e dello Stato ebraico»
Apparentemente incapaci di fare prevalere le armi della diplomazia, americani e iraniani incrociano minacce come spade: Donald Trump dà l'ordine di annientare il nemico a vista, Teheran di scatenare il caos se gli Usa tenteranno di forzare il passaggio nello stretto della discordia. Vendetta contro gli invasori, e caos, li ha minacciati il capo della magistratura iraniana, Mohseni Ejei, che promette agli americani «gravi conseguenze»: «La flotta della Guardia rivoluzionaria, con i suoi motoscafi