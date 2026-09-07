I droni di Zelensky mettono all’angolo l’economia russa

Con i suoi raid, Kiev sta riuscendo a tranciare le arterie strategiche, dall’agricoltura al commercio passando per il settore bancario. L’inflazione cresce al 6%
Quei boom nel cuore della Federazione russa, quando un drone ucraino va a segno contro un bersaglio, non lasciano crateri soltanto sul terreno, ma anche nei bilanci delle aziende, nei conti delle società, in interi comparti dell’economia russa. Le fotografie dei danni inferti dall’esercito di Volodymyr Zelensky sembrano ormai sempre le stesse: colonne di fumo nero che si levano dalle raffinerie di petrolio, da depositi, da impianti energetici russi. Una delle ultime raffinerie a essere colpite s