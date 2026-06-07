I droni hanno cambiato la guerra. Tra bunker e pattugliamenti, i Baltici si attrezzano

Oltre ai droni e alle più moderne tecnologie in ambito di difesa aerea, la Lettonia e gli altri paesi Baltici e nordici, come la Svezia, stanno continuando a lavorare su linee di difesa fisiche, come nelle guerre del secolo scorso. Tutto in funzione anti russa
Squadre speciali armate di droni intercettori, schierate in Lettonia al confine con Russia e Bielorussia, militarizzazione di in un’isola svedese al centro del Mar Baltico, e rafforzamento del “muro” di difesa in Estonia in chiave anti-Mosca. I paesi Baltici e i nordici in queste settimane stanno ridisegnando – e rafforzando – la linea di difesa contro la Russia. Una “linea” fisica – con nuove fortificazioni e nuovi schieramenti di sistemi d’arma e di soldati – e di controllo dello spazio aereo,