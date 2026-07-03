I funerali di Khamenei sono una sfida al mondo. «Noi lo vendicheremo»

L’arrivo della bara nella grande moschea di Teheran, tra i cento leader stranieri arrivati c’è anche il russo Medvedev. Per la prima volta si fa vedere il nuovo numero uno dei Pasdaran. Il generale Hatami: «La Guida suprema e gli altri capi uccisi in guerra avranno giustizia». Il paese è blindato, schierati 65mila agenti