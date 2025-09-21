racconti da gaza city

I gazawi che odiano Hamas: «Spietati e senza strategia»

Bianca Senatore
21 settembre 2025 • 07:00

La popolazione della Striscia viene sterminata sotto le bombe dell’Idf ed è sempre più ostile ai miliziani. Le voci sulle fughe in Tunisia. Intanto per sopravvivere i civili devono rivolgersi ai “mercanti di liquidità”

Nonostante gli ultimi intensi bombardamenti, il flusso di gente che si sta ancora spostando verso il centro e il sud della Striscia non si ferma. Anche molti dei cittadini di Gaza City che avevano deciso di rimanere ora stanno scappando, perché quelle poche case rimaste in piedi sono state rase al suolo e i cingoli dei carrarmati hanno schiacciato anche le vittime sepolte sotto. Se di te non resta più nemmeno un corpo da recuperare, magari in seguito; se vieni polverizzato, è come se non fossi m

Bianca Senatore

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.