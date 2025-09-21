I gazawi che odiano Hamas: «Spietati e senza strategia»

true false

Nonostante gli ultimi intensi bombardamenti, il flusso di gente che si sta ancora spostando verso il centro e il sud della Striscia non si ferma. Anche molti dei cittadini di Gaza City che avevano deciso di rimanere ora stanno scappando, perché quelle poche case rimaste in piedi sono state rase al suolo e i cingoli dei carrarmati hanno schiacciato anche le vittime sepolte sotto. Se di te non resta più nemmeno un corpo da recuperare, magari in seguito; se vieni polverizzato, è come se non fossi m